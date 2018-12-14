Гендиректор одного з ДП не задекларував нерухомість в окупованій Ялті

Фото: Павло Кривонос (inpredkadry.kiev.ua)

НАЗК також повідомило поліцію про ознаки кримінальних правопорушень у діях ще двох посадовців

Генеральний директор державного підприємства "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" Павло Кривонос у декларації за 2016 рік не задекларував нежитлові приміщення в окупованій Росією Ялті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Так, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій 3 посадовців виявило декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Нацагентство повідомило про це Нацполіцію, направивши відповідні обґрунтовані висновки.

"Генеральний директор державного підприємства "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" Кривонос Павло Олександрович, подаючи декларацію за 2016 рік, не задекларував нежитлові приміщення у м. Ялта, на які за посадовцем зареєстровано право власності, недостовірно вказав вартість належних йому автомобілів та розмір власного доходу та доходу своєї дружини", - сказано у повідомленні.

У НАЗК підкреслили, що загалом у декларації посадовця встановлено недостовірні відомості на суму понад 670 тис. гривень.

Крім того, встановлено, що депутат Прилуцької районної ради Михайло Андрієвський у декларації за 2017 рік не вказав власну квартиру, автомобіль ГАЗ, недостовірно вказав суму внеску до статутних капіталів товариств. Також депутат не вказав у декларації квартиру, житловий будинок та три земельні ділянки дружини.

"Загалом у декларації депутата встановлено недостовірні відомості на суму понад 1,43 млн гривень", - зазначили у нацагентстві.

Також у НАЗК повідомляють, що старший державний інспектор митного поста Сумської митниці ДФС Євген Маслюк не задекларував 3 автомобілі членів сім’ї - батька та матері, а також недостовірно вказав суму їх доходу та доходу дружини. При цьому загальна сума недостовірних відомостей, встановлених під час перевірки декларації посадовця, складає понад 570 тис. гривень.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду адміністративний протокол щодо депутата Запорізької міськради, яка приховала придбання катера вартістю понад мільйон гривень.

РБК-Україна раніше повідомляло, що у НАЗК попереджали, що, незважаючи на воєнний стан у ряді регіонів України, військовослужбовці та інші суб'єкти декларування повинні своєчасно подавати декларації.