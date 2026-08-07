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Гендиректор Novus запропонував запустити три механізми підтримки бізнесу після атак РФ

18:35 07.08.2026 Пт
3 хв
Компанія озвучила три ключові кроки, які можуть підтримати ритейл
aimg Ірина Костюченко aimg Анастасія Мацепа
Гендиректор Novus запропонував запустити три механізми підтримки бізнесу після атак РФ Фото: бізнесу потрібна синергія з владою (Facebook Novus)
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Бізнесу, який зазнав руйнувань через російські атаки, потрібні страхування воєнних ризиків, доступне кредитування та спрощений імпорт критичних товарів.

Такі три пріоритети відзначив генеральний директор мережі Novus Марк Петкевич в коментарі РБК-Україна.

Головне:

  • Бізнесу потрібна синергія з владою: прозорі правила гри та підтримка за трьома напрямками.
  • Перший пріоритет – страхування воєнних ризиків через дієвий фонд за участю міжнародних донорів із чітким алгоритмом компенсації.
  • Другий – програми пільгового або безвідсоткового цільового кредитування для підприємств, що зазнали руйнувань.
  • Третій – "зелені коридори" на кордоні, спрощення митних процедур і тимчасове зниження митних платежів на базові продукти харчування.

Після масованої атаки РФ 5 серпня 2026 року, яка зупинила роботу розподільчого центру Novus, компанія наголошує: вона готова відбудовуватися самостійно.

"Ми чесно платимо податки та утримуємо тисячі робочих місць, але під час масштабних ударів по інфраструктурі бізнесу потрібна синергія з владою", – заявив Марк Петкевич.

Співпраця передбачає прозорі правила гри та підтримку за трьома напрямками.

"Тільки об'єднуючи зусилля влади та бізнесу, ми зможемо зберегти стійкість економіки та забезпечити людей усім необхідним", – наголошує очільник Novus.

Страхування та гроші на відбудову

Першим напрямком CEO Novus Марк Петкевич називає страхування воєнних ризиків. За його словами, потрібен дієвий фонд за участю міжнародних донорів, а компанії мають розуміти, як і в які терміни держава компенсуватиме втрату критичних активів.

"Це дасть бізнесу впевненість інвестувати далі", – зазначив топменеджер компанії.

Другий запит – доступне фінансування відновлення. Йдеться про пільгові або безвідсоткові цільові кредити для підприємств, зруйнованих обстрілами. На думку керівника мережі, це дозволить бізнесу швидше відновлювати роботу, а не чекати роками.

"Зелені коридори" для критичного імпорту

Третім напрямком Петкевич називає спрощення імпорту критичних товарів. Він пропонує запровадити "зелені коридори" на кордоні, спростити митні процедури та тимчасово знизити митні платежі на базові продукти харчування.

"Це допоможе уникнути дефіциту та, що найважливіше, стримає зростання цін для українців", – наголосив він.

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За словами гендиректора, саме швидкість постачання стає критичною, коли внутрішній ринок або виробництво зазнають ударів.

Після атаки 5 серпня логістичний центр Novus у Київській області зазнав кількох прямих ракетних влучань і повністю припинив роботу. Компанія почала перерозподіляти товарні запаси між іншими майданчиками та перебудовувати логістику.

Нагадаємо, уряд уже збирає інформацію про втрати бізнесу після атак 5 серпня.

Експерти та учасники ринку підкреслюють: реальних механізмів страхування воєнних ризиків для складської нерухомості та товарних залишків в Україні майже немає.

Водночас головним запитом ритейлу залишається посилення захисту неба – без нього інші заходи підтримки матимуть обмежений ефект.

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