Гендиректор Novus предложил запустить три механизма поддержки бизнеса после атак РФ

Такие три приоритета отметил генеральный директор сети Novus Марк Петкевич в комментарии РБК-Украина .

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Бизнесу необходима синергия с властью: прозрачные правила игры и поддержка по трем направлениям.

прозрачные правила игры и поддержка по трем направлениям. Первый приоритет – страхование военных рисков через действенный фонд с участием международных доноров с четким алгоритмом компенсации.

– страхование военных рисков через действенный фонд с участием международных доноров с четким алгоритмом компенсации. Второй – программы льготного или беспроцентного целевого кредитования для предприятий, разрушенных.

– программы льготного или беспроцентного целевого кредитования для предприятий, разрушенных. Третий – "зеленые коридоры" на границе, упрощение таможенных процедур и временное снижение таможенных платежей на базовые продукты питания.

После массированной атаки РФ 5 августа 2026, остановившей работу распределительного центра Novus, компания отмечает: она готова восстанавливаться самостоятельно.

"Мы честно платим налоги и удерживаем тысячи рабочих мест, но во время масштабных ударов по инфраструктуре бизнеса нужна синергия с властью", – заявил Марк Петкевич.

Сотрудничество предусматривает прозрачные правила игры и поддержку по трем направлениям.

"Только объединяя усилия власти и бизнеса, мы сможем сохранить устойчивость экономики и обеспечить людей всем необходимым", – подчеркивает руководитель Novus.

Страхование и деньги на восстановление

Первым направлением CEO Novus Марк Петкевич называет страхование военных рисков. По его словам, нужен действенный фонд с участием международных доноров , а компании должны понимать, как и в какие сроки государство будет компенсировать потерю критических активов.

"Это даст бизнесу уверенность инвестировать дальше", – отметил топ-менеджер компании.

Второй запрос – доступное финансирование восстановления . Речь идет о льготных или беспроцентных целевых кредитах для предприятий, разрушенных обстрелами. По мнению руководителя сети, это позволит бизнесу быстрее возобновлять работу, а не ждать годами.

"Зеленые коридоры" для критического импорта

Третье направление Петкевич называет упрощение импорта критических товаров. Он предлагает ввести "зеленые коридоры" на границе, упростить таможенные процедуры и временно снизить таможенные платежи на базовые продукты питания .

"Это поможет избежать дефицита и, что самое важное, сдержит рост цен для украинцев", – подчеркнул он.

По словам гендиректора, именно скорость поставки становится критической, когда внутренний рынок или производство испытывают удары.

После атаки 5 августа логистический центр Novus в Киевской области испытал несколько прямых ракетных попаданий и полностью прекратил работу. Компания начала перераспределять товарные запасы между другими площадками и перестраивать логистику.

Напомним, правительство уже собирает информацию о потерях бизнеса после атак 5 августа.

Эксперты и участники рынка подчеркивают, что реальных механизмов страхования военных рисков для складской недвижимости и товарных остатков в Украине почти нет.

В то же время, главным запросом ритейла остается усиление защиты неба – без него другие меры поддержки будут иметь ограниченный эффект.