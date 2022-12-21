Гендиректор МАГАТЕ відвідає Москву для обговорення безпекової зони навколо Запорізької АЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Москву для обговорення створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За словами російського постпреда у Відні, у консультаціях візьмуть участь представники Міністерства закордонних справ Росії, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна та МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що міжнародні партнери поки що не мають конкретних даних про наміри Росії вивести війська з території Запорізької АЕС, досі тривають переговори.
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