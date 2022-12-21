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Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву для обсуждения защитной зоны вокруг Запорожской АЕС

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Среда 21 декабря 2022 11:54
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву для обсуждения защитной зоны вокруг Запорожской АЕС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словами российского постпреда в Вене, в консультациях примут участие представители Министерства иностранных дел России, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина и МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у международных партнеров пока нет конкретных данных о намерениях России вывести войска с территории Запорожской АЕС, до сих пор продолжаются переговоры.

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Запорожская АЭС Москва Росатом МАГАТЭ
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