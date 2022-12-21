Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву для обсуждения защитной зоны вокруг Запорожской АЕС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словами российского постпреда в Вене, в консультациях примут участие представители Министерства иностранных дел России, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина и МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у международных партнеров пока нет конкретных данных о намерениях России вывести войска с территории Запорожской АЕС, до сих пор продолжаются переговоры.
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