Гендиректор "Філіп Морріс" розповів, що тютюновим компаніям завадило заплатити більше податків в 2023 році

Чотири міжнародні тютюнові компанії в Україні сумарно заплатили понад 100 мільярдів грн податків у 2023 році, що складає близько 7% від усіх податків, зібраних у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Філіп Морріс в Україні" Максима Барабаша в ефірі телемарафону.

За словами топ-менеджера, сума податків могла б бути значно більшою, якби на заваді не стояв нелегальний ринок, який сьогодні є найбільшою проблемою для індустрії і досяг найвищого показника історично.

"Згідно з даними міжнародної компанії "Kantar", в останньому кварталі минулого року рівень контрабанди був понад 25%. Тобто країна недоотримала 23 мільярди гривень тільки за минулий рік. Це значить, що замість 100 мільярдів гривень, які сплатили іноземні тютюнові компанії, Україна могла б отримати 130 млрд гривень", - розповів Барабаш.

Він також пояснив, що згідно з податковим календарем, останні 7 років акцизний податок на тютюнові вироби щороку зростає на 20%. Це приводить до того, що зростають ціни на сигарети.

"Якщо взяти сьогодні найдешевші легальні сигарети на ринку, то вони коштують близько 75 гривень, з яких 60 гривень - це податки. Тому, коли у січні акцизний податок піднявся на 20%, то при рівних умовах ми, "Філіп Морріс", мали б сплатити не 30, а 36 мільярдів гривень", - пояснив Барабаш.

Проте є один нюанс - нелегальні виробники, що не сплачують податки та продають сигарети по 40-45 грн.

"Через те, що зростає акциз, оці [найдешевші] сигарети, які сьогодні коштують 75 грн, через рік будуть коштувати 90. І люди, що не можуть платити такі гроші, шукають більш дешеві альтернативи, та знаходять їх у вигляді нелегального продукту, який сьогодні продається по 45-50 гривень", - наголосив він.

За його словами, єдиний секрет для держави, як збільшити податки від тютюнової галузі - побороти контрабанду. "Якби контрабанда була б зменшена до рівня країн Європи, де вона становить 5-7%, Україна могла б вже цього року отримати додатково мінімум 20 млрд грн", - констатував він.