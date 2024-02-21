Гендиректор "Филипп Моррис" рассказал, что табачным компаниям помешало заплатить больше налогов в 2023 году

Четыре международных табачных компаний в Украине суммарно заплатили более 100 миллиардов грн налогов в 2023 году, что составляет около 7% всех налогов, собранных в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Филипп Моррис в Украине" Максима Барабаша в эфире телемарафона.

По словам топ-менеджера, сумма налогов могла бы быть значительно больше, если бы не стоял нелегальный рынок, который сегодня является самой большой проблемой для индустрии и достиг наивысшего показателя исторически.

"Согласно данным международной компании "Kantar", в последнем квартале прошлого года уровень контрабанды был более 25%. То есть страна недополучила 23 миллиарда гривен только за прошлый год. Это значит, что вместо 100 миллиардов гривен, уплативших иностранные табачные компании, Украина могла получить 130 млрд гривен", - рассказал Барабаш.

Он также пояснил, что согласно налоговому календарю последние 7 лет акцизный налог на табачные изделия ежегодно растет на 20%. Это приводит к тому, что растут цены на сигареты.

"Если взять сегодня самые дешевые легальные сигареты на рынке, то они стоят около 75 гривен, из которых 60 гривен – это налоги. Поэтому, когда в январе акцизный налог поднялся на 20%, то при равных условиях мы, "Филипп Моррис", должны были бы уплатить не 30, а 36 миллиардов гривен", - объяснил Барабаш.

Однако есть один нюанс - нелегальные производители, не уплачивающие налоги и продающие сигареты по 40-45 грн.

"Из-за того, что растет акциз, эти [самые дешевые] сигареты, которые сегодня стоят 75 грн, через год будут стоить 90. И люди, которые не могут платить такие деньги, ищут более дешевые альтернативы, и находят их в виде нелегального продукта, который сегодня продается по 45-50 гривен", - подчеркнул он.

По его словам, единственный секрет для государства, как увеличить налоги от табачной отрасли - побороть контрабанду. "Если бы контрабанда была уменьшена до уровня стран Европы, где она составляет 5-7%, Украина могла бы уже в этом году получить дополнительно минимум 20 млрд грн", - констатировал он.