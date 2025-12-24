Гендиректор ДТЭК сделал сильное заявление на фоне обстрелов

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что несмотря на все обстрелы компания не собирается сдаваться и продолжит восстанавливать поврежденное российскими обстрелами оборудование.

Как пишет РБК-Украина , об этом он заявил в интервью ВВС .

"За все эти годы с 2014-го и начала полномасштабного вторжения, когда они (россияне - ред.) бьют по гражданской инфраструктуре - мы никогда не сдавались. И сейчас, несмотря на все вызовы, мы не сдадимся", - сказал он.

Тимченко отметил, что электросети ДТЭК подвергаются обстрелам ежедневно, но он добавил, что ДТЭК делает все возможное, чтобы восстановить поврежденное оборудование.

Глава ДТЭК подчеркнул, что невозможно все полностью восстановить из-за масштаба разрушений.