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Крупнейшее угольное предприятие останавливается из-за политики в энергетике и импорта тока из РФ

Новости » Энергетика     27.03.2020 - 19:54
Крупнейшее угольное предприятие останавливается из-за политики в энергетике и импорта тока из РФ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Главной причиной такого решения в "ДТЭК Энерго" назвали системный кризис в отрасли

С 1 апреля на предприятиях "ДТЭК Добропольеуголь", шахте "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" вынужденно приостанавливаются работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению "ДТЭК Энерго", 6 500 сотрудников выводится в простой с оплатой согласно коллективному договору предприятия. Остальные сотрудники будут обеспечивать техническое обслуживание предприятий - проветривание горных выработок и откачка воды. Это позволит оперативно восстановить работу шахт и фабрики при изменении ситуации в отрасли.

Главной причиной такого решения в "ДТЭК Энерго" назвали системный кризис в отрасли, регулярное вмешательство в работу рынка со стороны политиков, что совокупно привело к отсутствию спроса на украинский уголь.

"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, спровоцированный ручным регулированием энергорынка, бесконтрольным импортом электроэнергии из России и Беларуси, а также отсутствием координации работы отрасли со стороны Минэкоэнерго, привел к разбалансировке энергосистемы Украины и невозможности стабильной работы угольных предприятий", - говорится в сообщении.

В компании также отмечают, что неоднократно обращались к системному оператору НЭК "Укрэнерго" с требованием прекратить практику принудительной остановки энергоблоков ТЭС.

"Несмотря на наличие контрактов на производство электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" систематически снижает объем производства ТЭС "ДТЭК Энерго" до одного энергоблока, что угрожает стабильной работе ТЭС и значительно снижает объем потребляемого угля", - поясняется в сообщении.

"ДТЭК Энерго" сообщает, что делает все возможное, чтобы предприятия смогли возобновить работу в штатном режиме.

Напомним, что импорт электроэнергии из России возобновился с октября 2019 по инициативе Андрея Геруса, главы парламентского комитета по ТЭК. Рост российского и белорусского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС.

На Всеукраинском собрании работников угольной промышленности 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта текущего года импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

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