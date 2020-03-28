Гендиректор "ДТЕК Енерго": реструктуризація - не дефолт, компанія працює у штатному режимі

Ілюстративне фото (dtek.com)

За словами Дмитра Сахарука, компанія не планує скорочень і звільнень

Компанія "ДТЕК Енерго" впевнена в досягненні компромісу з власниками облігацій і банками щодо реструктуризації боргу в умовах кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусу. Про це заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реструктуризація - це не дефолт, це вимушена зміна порядку і строків виплат кредиторам", - сказав Сахарук.

Гендиректор компанії також підкреслив, що "ДТЕК Енерго" продовжує в штатному режимі здійснювати діяльність з видобутку вугілля і виробництва електроенергії, забезпечуючи споживачів України електропостачанням. Компанія не планує скорочень і звільнень, а зарплата співробітникам продовжує виплачуватися відповідно до чинного законодавства, зазначив гендиректор.

Нагадаємо, "ДТЕК Енерго" ініціює реструктуризацію виплат за облігаціями та банківськими кредитами, називаючи причиною міжнародну економічну кризу, викликану пандемією вірусу COVID-19, наслідком чого стало різке ускладнення ситуації на світових фінансових ринках і глибоке падіння цін на сировинні товари.

Як раніше писало РБК-Украина, "ДТЕК Енерго" в рамках заходів з мінімізації негативних економічних наслідків кризи готує компромісний варіант виплат.