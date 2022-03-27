Гендиректор "Ашана" ответил на призыв Зеленского покинуть российский рынок

"Самое главное для нас - сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии - продолжать кормить население этих двух стран (России и Украины, - ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения", - заявил Ив Клод.

Он также отметил, что если "Ашан" уйдет их России, то без работы останутся 30 тысяч человек, 40% из которых - сотрудники и акционеры. Кроме того, российские клиенты ритейлера просят его остаться.

Ив Клод подчеркнул, что на территории РФ работает 231 магазин, а также интернет-магазин.

Что касается Украины, то в нашей стране работает 43 магазина "Ашан". Гендиректор "Ашан" рассказал, что те украинские сотрудники сети магазинов, которые покинули свои города из-за войны и переместились на запад продолжают работать уже на новых местах.

"Около 100 украинских сотрудников, покинувших страну, остаются с другими сотрудниками. Мы даже настроили систему, чтобы обо всех из них заботились, размещали и нанимали в другом месте", - заявил Ив Клод.

Также он подчеркнул, что компания помогает поддерживать украинских беженцев.

"Мы предоставили более 2 300 тонн продуктов питания, 50 000 гигиенических наборов и пожертвовали более 2 миллионов евро. И наши акционеры решили направить часть дивидендов на помощь беженцам", - добавил он.