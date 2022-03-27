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Гендиректор "Ашана" відповів на заклик Зеленського покинути російський ринок

Фото: мережа супермаркетів" Ашан " (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Французька мережа супермаркетів "Ашан" планує зберегти свою діяльність на території Росії попри заклик президента України Володимира Зеленського покинути ринок агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Auchan Retail International Ів Клода в інтерв'ю Journal du Dimanche.

"Найголовніше для нас - зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії - продовжувати годувати населення цих двох країн (Росії та України, - ред.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідна. Нас легко критикувати, але ми відкриті і діємо для цивільного населення", - заявив Ів Клод.

Він також зазначив, що якщо "Ашан" піде їх Росії, то без роботи залишаться 30 тисяч осіб, 40% з яких - співробітники і акціонери. Крім того, російські клієнти рітейлера просять його залишитися.

Ів Клод підкреслив, що на території РФ працює 231 магазин, а також інтернет-магазин.

Що стосується України, то в нашій країні працює 43 магазини "Ашан". Гендиректор "Ашан" розповів, що ті українські співробітники мережі магазинів, які покинули свої міста через війну і перемістилися на захід продовжують працювати вже на нових місцях.

"Близько 100 українських співробітників, які залишили країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всіх з них дбали, розміщували і наймали в іншому місці", - заявив Ів Клод.

Також він підкреслив, що компанія допомагає підтримувати українських біженців.

"Ми надали понад 2 300 тонн продуктів харчування, 50 000 гігієнічних наборів і пожертвували більше ніж 2 мільйонів євро. І наші акціонери вирішили направити частину дивідендів на допомогу біженцям", - додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати "Ашан", який залишився працювати в Росії.

Ми також писали про те, що хакери Anonymous атакують сайти "Ашана" і "Леруа Мерлен" за те, що вони продовжують працювати у РФ.

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