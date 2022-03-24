Хакеры Anonymous атакуют сайты Ашана и Леруа Мерлен, которые продолжают работать в РФ
Фото: Anonymous атакуют Ашан и Леруа Мерлен (freepik)
Хакеры объединения Anonymous продолжают совершать атаки на компании, не ушедшие с российского рынка. Среди них Ашан и Леруа Мерлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Anonymous.
"Anonymous нацелен на компании, которые продолжают работать в России", - говорится в сообщении.
Хакеры отметили в публикации французские корпорации Ашан, Леруа Мерлен и Decathlon.
Напомним, одна из крупнейших строительных компаний в Европе Strabag покинула российский рынок.
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