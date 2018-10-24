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Гендиректор Apple призвал США принять закон о защите персональных данных

Новости » Телеком & IT    24.10.2018 - 14:57
Фото: Тим Кук (twitter.com/tim_cook/media)
Фото: Тим Кук (twitter.com/tim_cook/media)

Тим Кук заявил, что информация о потребителях сейчас используется в качестве оружия против них

Генеральныйдиректор корпорации Apple Inc. Тим Кук призвал правительство Соединенных Штатов принять комплексный закон о защите персональных данных по примеру Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Тима Кука.

В частности, он привел в пример Генеральный регламент о защите данных (GDPR) Европейского союза, который вступил в силу в мае этого года.

"Мы считаем, что конфиденциальность является одним из основных прав человека. Независимо от того, в какой стране вы живете, это право должно быть защищено в соответствии с четырьмя основными принципами", - сказал Кук во время выступления на международной конференции по проблемам защиты данных в Брюсселе.

Гендиректор Apple призвал США принять закон о защите персональных данных

Первый принцип, по его словам, компании должны бросить вызов самим себе, чтобы отменить идентификацию данных клиента или не собирать эти данные в первую очередь.

"Во-вторых, пользователи всегда должны знать, какие данные собираются у них и для чего они собираются. Это единственный способ дать пользователям возможность решать, какая коллекция является законной, а что нет. Все, что меньше, является притворством", - отметил Кук.

Он также добавил, что компании должны признать - данные принадлежат пользователям. Однако, некоторые недоброжелатели используют данные пользователей в качестве оружия против них.

"Обрывки данных, каждый из которых сам по себе достаточно безвреден, тщательно собираются, синтезируются, ими торгуют, их продают. Речь идет о настоящей слежке", - подчеркнул гендиректор корпорации.

Напомним, 24 октября пользователи продукции Apple столкнулись с массовыми проблемами при работе некоторых сервисов компании.

Пользователи Apple массово пожаловались на сбои в работе сервисов Аpple обвинили в краже секретных данных
Новости Украины AppleкибербезопасностьТим Кук
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