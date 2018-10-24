Гендиректор Apple закликав США прийняти закон про захист персональних даних

Фото: Тім Кук (twitter.com/tim_cook/media)

Тім Кук заявив, що інформація про споживачів зараз використовується в якості зброї проти них

Генеральний директор корпорації Apple Inc. Тім Кук закликав уряд Сполучених Штатів прийняти комплексний закон про захист персональних даних за прикладом Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Тіма Кука.

Зокрема, у якості прикладу він назвав Генеральний регламент про захист даних (GDPR) Європейського союзу, який вступив в силу в травні цього року.

"Ми вважаємо, що конфіденційність є одним з основних прав людини. Незалежно від того, в якій країні ви живете, це право має бути захищене у відповідності з чотирма основними принципами", - сказав Кук під час виступу на міжнародній конференції з проблем захисту даних в Брюсселі у середу, 24 жовтня.

Перший принцип, за його словами, - компанії повинні кинути виклик самим собі, щоб скасувати ідентифікацію даних клієнта або не збирати ці дані в першу чергу.

"По-друге, користувачі завжди повинні знати, які дані збираються у них і для чого вони збираються. Це єдиний спосіб дати користувачам можливість вирішувати, яка колекція є законним, а що ні. Все, що менше, є облудою", - зазначив Кук.

Він також додав, що компанії повинні визнати - дані належать користувачам. Однак, деякі недоброзичливці використовують дані користувачів в якості зброї проти них.

"Уривки даних, кожен з яких сам по собі досить нешкідливий, ретельно збираються, синтезуються, ними торгують, їх продають. Йдеться про справжнє стеження", - підкреслив гендиректор корпорації.

Нагадаємо, 24 жовтня користувачі продукції Apple зіткнулися з масовими проблемами при роботі деяких сервісів компанії.