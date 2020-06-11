Генассамблею ООН впервые в истории проведут в онлайн-режиме

Сессия запланирована на 22-29 сентября
Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам организации с предложением провести запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Такие меры могут быть введены на фоне борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Предлагается, чтобы в зале Генассамблеи позировали заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.
"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - заявил Мухаммад-Банде.
По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.
Напомним, Европейский союз созвал на 18 июня саммит лидеров "Восточного партнерства", который пройдет в формате видеоконференции.
РБК-Украина писало, саммит лидеров стран "Большой Семерки" - G7 откладывается как минимум до сентября.
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Автор: Инна Собора