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Генасамблея ООН завтра проголосує за відсторонення РФ від Ради з прав людини, - AFP

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Нью-Йорк, Середа 06 квітня 2022 15:18
Генасамблея ООН завтра проголосує за відсторонення РФ від Ради з прав людини, - AFP Фото: зал засідань Генасамблеї ООН (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосує за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Засідання заплановане на завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомив агентству офіційний представник, Генасамблея проголосує в четвер, 7 квітня, за відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини.

Прессекретар голови 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Пуліна Кубяк підтвердила, що голосування за усунення Росії від Ради з прав людини відбудеться завтра. За її словами, засідання відбудеться о 14:00 за Грінвічем (16:00 за київським часом). На нього запрошено 193 члени Генасамблеї.

Більшість у дві третини голосів членів Генасамблеї може призупинити дію країни за вчинення грубих та систематичних порушень прав людини.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас заявила, що Росії не місце в Раді ООН з прав людини.

Зазначимо, постпред Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявив, що підстав для припинення роботи Росії в Радбезі ООН немає, але питання про позбавлення РФ права голосу в Раді з прав людини буде піднято.

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