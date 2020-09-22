Генассамблея ООН впервые соберется в онлайн-режиме

Генеральная ассамблея ООН в этом году впервые проведет собрание онлайн. Допустят только по одному дипломату от 193 стран, а главы государств будут выступать в онлайн-режиме.

Об этом сообщает сайт организации.

Указано, что большинство мероприятий будут проходить виртуально. Мировые лидеры выступят с записанными речами.

От каждой из 193 стран-участниц допустят только по одному представителю каждой страны в зал Генассамблеи. Встреча в зале состоится с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. На неделе Генассамблеи этом году не будет рукопожатий и объятий.

Отмечается, что встречи на высоком уровне начались с 21 сентября с празднования 75-летия ООН и официального принятия декларации, одобренной всеми странами-членами. Мировые лидеры и представители более чем 180 стран сделают трехминутные видеообращения.

Во вторник, 22 сентября, состоится открытие виртуального заседания Генассамблеи высокого уровня, которое начнется с выступления генсекретаря.

Выступления в ходе так называемых общих дебатов продлятся до 26 сентября. А после двухдневного перерыва все мероприятия завершатся утром 29 сентября.

В первый день общих прений, 22 сентября, ожидаются выступления президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидер Китая Си Цзиньпина.

Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель пишет, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генассамблее в среду, 23 сентября.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением к 75-летию Организации Объединенных Наций, в которой призвал стран-участниц к усилению международного сотрудничества перед лицом глобальных вызовов.

Как писало РБК-Украина, ранее в организации заявляли, что введение временного базового дохода для уязвимых групп населения в 132 развивающихся странах может обуздать всплеск заболеваемости COVID-19.