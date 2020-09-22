Генасамблея ООН вперше збереться в онлайн-режимі

Генеральна асамблея ООН цього року вперше проведе збори онлайн. Допустять лише по одному дипломату від 193 країн, а глави держав виступатимуть в онлайн-режимі.

Про це повідомляє сайт організації.

Вказано, що більшість заходів проходитимуть віртуально. Світові лідери виступлять із записаними промовами.

Від кожної із 193 країн-учасниць допустять лише по одному представнику кожної країни в залу Генасамблеї. Зустріч у залі відбудеться з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму. На тижні Генасамблеї цього року не буде рукостискань та обіймів.

Зазначається, що зустрічі на високому рівні розпочалися з 21 вересня з відзначення 75-річчя ООН і офіційного прийняття декларації, схваленої усіма країнами-членами. Світові лідери і представники більш ніж 180 країн зроблять трихвилинні відеозвернення.

У вівторок, 22 вересня, відбудеться відкриття віртуального засідання Генасамблеї високого рівня, яке розпочнеться із виступу генсекретаря.

Виступи в перебігу так званих загальних дебатів триватимуть до 26 вересня. А після дводенної перерви усі заходи завершаться вранці 29 вересня.

У перший день загальних дебатів, 22 вересня, очікуються виступи президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимир Путін і лідера Китаю Сі Цзіньпін.

Інтерфакс-Україна з посиланням на пресс-секретаря глави держави Юлію Мендель пише, що президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї у середу, 23 вересня.

Нагадаємо, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із заявою до 75-річчя Організації об'єднаних націй, у якій закликав країн-учасниць до посилення міжнародного співробітництва перед обличчям глобальних викликів.

Як писало РБК-Україна, раніше в організації заявляли, що