В ООН призывают страны ввести базовый доход для населения на время пандемии

На это потребуется почти 200 миллиардов долларов в месяц
Введение временного базового дохода для уязвимых групп населения в 132 развивающихся странах может обуздать всплеск заболеваемости COVID-19. Эта мера является экономически осуществимой.
Об этом говорится в докладе Программы развития Организации Объединенных Наций.
В документе говорится, что базовый доход может спасти жизни, позволив примерно 2,7 миллиардам человек, живущим ниже или чуть выше черты бедности, оставаться дома.
Как заявляют в организации, эта мера экономически осуществима - для финансирования минимального пособия на 6 месяцев потребуется 12% от мировых средств, выделенных на преодоление последствий пандемии в 2020 году. По оценкам доклада, это будет стоить от 199 миллиардов долларов в месяц.
Кроме этого, авторы доклада предлагают сосредоточиться на "перепрофилировании бюджетных ресурсов, направленных на погашение внешнего долга, перепрофилировании энергетических субсидий и расточительных расходов во время кризиса".
В предыдущей оценке ООН сообщалось, что кризис больше всего затронул малооплачиваемых работников, женщин, молодежь, беженцев и мигрантов, людей с ограниченными возможностями, этнические меньшинства и пожилых людей.
Напомним, ранее сообщалось, что мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.