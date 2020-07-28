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В ООН призывают страны ввести базовый доход для населения на время пандемии

Мир, Вторник 28 июля 2020 17:50
В ООН призывают страны ввести базовый доход для населения на время пандемии
Фото: штаб-квартира ООН
Автор: Максим Зайченко

На это потребуется почти 200 миллиардов долларов в месяц

Введение временного базового дохода для уязвимых групп населения в 132 развивающихся странах может обуздать всплеск заболеваемости COVID-19. Эта мера является экономически осуществимой.

Об этом говорится в докладе Программы развития Организации Объединенных Наций.

В документе говорится, что базовый доход может спасти жизни, позволив примерно 2,7 миллиардам человек, живущим ниже или чуть выше черты бедности, оставаться дома.

Как заявляют в организации, эта мера экономически осуществима - для финансирования минимального пособия на 6 месяцев потребуется 12% от мировых средств, выделенных на преодоление последствий пандемии в 2020 году. По оценкам доклада, это будет стоить от 199 миллиардов долларов в месяц.

Кроме этого, авторы доклада предлагают сосредоточиться на "перепрофилировании бюджетных ресурсов, направленных на погашение внешнего долга, перепрофилировании энергетических субсидий и расточительных расходов во время кризиса".

В предыдущей оценке ООН сообщалось, что кризис больше всего затронул малооплачиваемых работников, женщин, молодежь, беженцев и мигрантов, людей с ограниченными возможностями, этнические меньшинства и пожилых людей.

Напомним, ранее сообщалось, что мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.

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