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Генассамблея ООН сегодня рассмотрит резолюцию по Крыму

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 7 декабря, Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму. Заседание начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины в ООН.

"Сегодня Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине ноября третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Кроме того, ожидается, что обновленную резолюцию по правам человека в Крыму вынесут на голосование Генассамблеи ООН до конца текущего года.

Отметим, что Генеральная ассамблея ООН 9 декабря прошлого года приняла резолюцию по Крыму, в которой призвала Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 стран-участниц Генассамблеи ООН.

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