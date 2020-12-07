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Генасамблея ООН сьогодні розгляне резолюцію по Криму

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 7 грудня, Генеральна Асамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Криму. Засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України в ООН.

"Сьогодні Генеральна Асамблея ООН розгляне проект резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині листопада третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Крім того, очікується, що оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму винесуть на голосування Генасамблеї ООН до кінця поточного року.

Зазначимо, що Генеральна асамблея ООН 9 грудня минулого року ухвалила резолюцію по Криму, в якій закликала Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН.

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