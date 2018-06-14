Генасамблея ООН засудила Ізраїля за дії в секторі Газа

США проголосували проти резолюції

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує дії Ізраїля в секторі Газа. Екстрене засідання почалося 13 червня, інформує AFP в Twitter.

За інформацією ТАСС, за резолюцію проголосували більшість країн. Проголосували "за" 120 країн, 8 виступили проти і 45 утрималися від голосування. Серед країн, які виступили проти резолюції, були США та Ізраїль.

Також США вносили поправку, в якій засуджувалися обстріли Ізраїлю з боку бойовиків ХАМАС, однак її відхилили. США вимагали внести параграф, в якому від ХАМАС вимагалося "припинити всі акти насильства і провокації і використовувати ресурси в Газі для будівництва об'єктів військової інфраструктури".

#BREAKING US fails in UN bid to condemn Hamas for Gaza violence pic.twitter.com/56uqb4OVOm — AFP news agency (@AFP) June 13, 2018

Нагадаємо, проект резолюції, внесений на розгляд Генасамблеї ООН схожий на той, на який раніше США наклали вето в Радбезі ООН.