Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)

Сегодня, 23 февраля, в Нью-Йорке началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором состоится голосование за украинскую формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

В экстренной специальной сессии Генассамблеи, которая проходит накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, принимают участие дипломаты из 193 стран-членов ООН.

Ожидается, что проект резолюции, который рассмотрят на заседании, будет призывать к "всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций". При этом многие прогнозируют поддержку такой инициативы подавляющим большинством голосов.

Стоит заметить, что в отличие от Совета безопасности ООН, Россия не имеет права вето в Генеральной Ассамблее. В то же время резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.

Генассамблея ООН уже принимала несколько резолюций по войне в Украине, в частности, с призывом к России вывести войска, а также с осуждением незаконной "аннексии" территорий нашей страны.