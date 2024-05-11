Генасамблея ООН проголосувала за надання Палестині більших прав

За резолюцію проголосувало 143 країни. 25 утрималися. 9 країн проголосували проти: Чехія, Угорщина, Аргентина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Ізраїль і США.

Текст документа, запропонований Об’єднаними Арабськими Еміратами, закликає Раду безпеки ООН, яка має прийняти рішення щодо членства Палестини, "переглянути це питання у позитивний бік".

"Держава Палестина має право на членство в Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у резолюції.

У своєму виступі перед голосуванням палестинський посол Ріяд Мансур сказав про ситуацію у Секторі Газа. "Поки ми говоримо, 1,4 мільйона палестинців у Рафаху цікавляться, чи виживуть вони сьогодні", — сказав він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац засудив ухвалення резолюції, назвавши її "абсурдним рішенням", яке підкреслює "структурну упередженість ООН" і винагороджує дії ХАМАСу 7 жовтня.

Нові права та привілеї

Хоча голосування в Генеральній Асамблеї не може надати членство в ООН, ухвалена резолюція надає Палестинській владі нові процедурні права та привілеї.

Лише країни-члени можуть голосувати, але Палестинська адміністрація тепер може бути розміщена серед держав-членів в алфавітному порядку; подавати та вносити пропозиції та поправки; пропозиції та поправки співавторів.

Палестинська адміністрація також може робити заяви та пояснення голосування, а також має право відповідати від імені групи в рамках ООН. Вона також може вимагати винесення пропозицій на голосування та вимагати включення пунктів до попереднього порядку денного ГА ООН.

За словами Мансура, палестинська влада тепер проситиме повноправне членство в Раді безпеки. Проте США вже попередили, що, ймовірно, накладуть вето на такий запит.

Атака ХАМАС 7 жовтня