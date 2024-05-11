Генассамблея ООН проголосовала за предоставление Палестине больших прав

За резолюцию проголосовали 143 страны. 25 воздержались. 9 стран проголосовали против: Чехия, Венгрия, Аргентина, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Израиль и США.

Текст документа, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами, призывает Совет безопасности ООН, который должен принять решение о членстве Палестины, "пересмотреть этот вопрос в положительную сторону".

"Государство Палестина имеет право на членство в Организации Объединенных Наций", – говорится в резолюции.

В своем выступлении перед голосованием палестинский посол Рияд Мансур сказал о ситуации в секторе Газа. "Пока мы говорим, 1,4 миллиона палестинцев в Рафахе интересуются, выживут ли они сегодня", - сказал он.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил принятие резолюции, назвав ее "абсурдным решением", подчеркивающим "структурную предвзятость ООН" и вознаграждающим действия ХАМАСа 7 октября.

Новые права и привилегии

Хотя голосование в Генеральной Ассамблее не может предоставить членство в ООН, принятая резолюция предоставляет Палестинским властям новые процедурные права и привилегии.

Только страны-члены могут голосовать, но Палестинская администрация теперь может быть размещена среди государств-членов в алфавитном порядке; представлять и вносить предложения и поправки; предложения и поправки соавторов.

Палестинская администрация также может делать заявления и объяснения голосования, а также вправе отвечать от имени группы в рамках ООН. Она также может потребовать вынесения предложений на голосование и потребовать включения пунктов в предварительную повестку дня ГА ООН.

По словам Мансура, палестинские власти теперь будут просить полноправное членство в Совбезе. Однако США уже предупредили, что, вероятно, наложат вето на такой запрос.

Атака ХАМАС 7 октября