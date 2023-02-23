Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо миру

За резолюцію проголосувала 141 країна, сім країни проголосували проти, ще 32 - утримались.

На голосуванні "проти" виступили такі країни - Білорусь, Еритрея, Малі, КНДР, Росія, Нікарагуа та Сирія. Серед тих, хто "утримався" - Китай, Вірменія, Індія, Іран, Казахстан, Пакистан.

У засіданні брали участь дипломати зі 193 країн-членів ООН. Воно було присвячене річниці вторгнення держави-агресора Росії на територію України.

Україна на засіданні представила свій проект, який має назву "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".

Варто нагадати, що на Генеральній Асамблеї ООН Росія, на відміну від Ради безпеки ООН, не має права вето. При цьому прийняті резолюції на засіданні не мають обов'язкової сили відповідно до міжнародного права.

Дана резолюція ширша та має менше деталей, ніж мирний план з 10 пунктів, який було озвучено Володимиром Зеленським на листопадовому саміті "Великої двадцятки".

Відзначається, що таке рішення по змінах у резолюції було прийнято навмисно. Воно мало допомогти заручитися максимальною підтримкою, коли резолюцію буде поставлено на голосування.

Окрім цього Зеленський заявляв, що Україна зацікавлена в тому, щоб усі європейські держави й увесь світ - Індія, Африка та Китай - також були залучені до того, щоб закінчилася війна. Він впевнений, що всім необхідно підтримати саме українську "формулу миру".