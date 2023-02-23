Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру

Генассамблея ООН в четверг, 23 февраля, поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками. В ней отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
За резолюцию проголосовала 141 страна, семь страны проголосовали против, еще 32 - воздержались.
На голосовании "против" выступили такие страны - Беларусь, Эритрея, Мали, КНДР, Россия, Никарагуа и Сирия. Среди "воздержавшихся" - Китай, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан.
В заседании приняли участие дипломаты из 193 стран-членов ООН. Оно было посвящено годовщине вторжения государства-агрессора России на территорию Украины.
Украина на заседании представила свой проект, который называется "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине".
Следует напомнить, что на Генеральной Ассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето. При этом принятые резолюции на заседании не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.
Данная резолюция шире и имеет меньше деталей, чем мирный план из 10 пунктов, озвученный Владимиром Зеленским на ноябрьском саммите саммите "Большой двадцатки".
Отмечается, что такое решение по изменениям в резолюции было принято намеренно. Оно должно было помочь заручиться максимальной поддержкой, когда резолюция будет поставлена на голосование.
Кроме того, Зеленский заявлял, что Украина заинтересована в том, чтобы все европейские государства и весь мир - Индия, Африка и Китай - также были вовлечены в то, чтобы закончилась война. Он уверен, что всем необходимо поддержать именно украинскую "формулу мира".
Напомним, что в ходе специального заседания Генеральная ассамблея ООН рассмотрела "формулу мира" , предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также ранее Зеленский заявил, что Украина представит на площадке Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о справедливом мире в стране.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не предоставил ни один официальный документ по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку собственной "формулы мира".
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