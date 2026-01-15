Gemini отримує масштабне оновлення: що зміниться в роботі чат-бота Google

Як це працює

По суті, Personal Intelligence - це наступний крок у розвитку АІ-асистентів. Gemini отримує доступ до пошуковика Google, Gmail, Google Photos, YouTube та інших сервісів, щоб формувати відповіді на основі реальних даних користувача.

На відміну від уже наявних інтеграцій Gemini з додатками, Personal Intelligence дає змогу системі автоматично знаходити потрібну інформацію. Наприклад, якщо користувач запитує про проблему з автомобілем, ШІ зможе визначити модель авто за чеками в Gmail, переглянути фото з останнього техогляду і проаналізувати відео, які користувач шукав на YouTube.

Google запевняє, що такий підхід перетворює Gemini на персонального асистента нового покоління. Функція поки що запускається в бета-режимі для передплатників Google AI Pro і AI Ultra у США. Надалі Personal Intelligence стане доступна в більшій кількості країн, а також з'явиться в пошуку в режимі AI Mode.

Personal Intelligence дає змогу системі автоматично знаходити потрібну інформацію (фото: Google)

Потенційний погляд на майбутню Siri

Google демонструє кілька прикладів роботи Personal Intelligence. Зокрема, Gemini може визначити відповідні шини для автомобіля, навіть якщо користувач не вказав модель: система витягує номерний знак з фото.

Інший приклад - формування маршруту майбутньої поїздки. Замість стандартного набору популярних місць ШІ пропонує ресторани, розваги і навіть настільні ігри, враховуючи вподобання користувача, історію переміщень і контент, яким він цікавився.

На тлі нещодавнього партнерства Apple і Google у сфері ШІ аналітики припускають, що нова технологія може лягти в основу оновленої Siri в iOS 27 - з функціональністю Gemini, але без фірмового брендингу Google.

Приватність як ключовий елемент

Google підкреслює, що Personal Intelligence створювався з прицілом на безпеку даних. Функція за замовчуванням відключена, а доступ до інформації надається тільки для виконання конкретного запиту.

Усі дані залишаються всередині екосистеми Google - жодних передач стороннім сервісам. Кожна відповідь приходить із зазначенням джерела, щоб користувач міг зрозуміти, на основі яких відомостей сформовано результат.

Крім того, для чутливих тем, наприклад, інформації про здоров'я, передбачено окремі обмеження: Gemini звертається до таких даних тільки з явного дозволу користувача. Google також заявляє, що Gemini не навчається безпосередньо на вмісті Gmail або Google Photos.

Як увімкнути Personal Intelligence

Після того як функція стане доступною в Україні, увімкнути її можна буде так: