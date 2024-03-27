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У Гельсінкі почнуть конфіскацію льодового палацу, яким володіють олігархи РФ, - ЗМІ

Архівне фото: У Гельсінкі почнуть конфіскацію льодового палацу (iihf com)
Автор: Дмитро Браславський

Місцева влада Гельсінкі у Фінляндії завтра почне процедуру експропріації льодового палацу "Хартвалл". Вона частково належить російським олігархам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin sanomat.

На завтрашньому засіданні буде розглянуто процес добровільного продажу залу російськими акціонерами. Процес добровільного продажу передує початку процесу експропріації. 

До кінця березня місцева влада чекала офіційного підтвердження добровільних торгів, але досі не отримала його. 

Наразі 45% акцій арени належать структурам російських олігархів Романа Ротенберга і Геннадія Тимченка. Влада міста не зацікавлена в постійному володінні залом. Їхньою метою є подальший продаж арени фінським власникам.

Розмови про конфіскацію льодового палацу ведуться давно

На початку жовтня повідомлялося, що Фінляндія шукає способи взяти під свій контроль льодовий палац "Хартвалл", який закрито через санкції проти її російських власників-мільярдерів.

Уже за місяць стало відомо, Фінляндія прискорить процедуру конфіскації льодового палацу "Хартвалл".

А потім міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що нові санкції ЄС проти РФ мають допомогти Фінляндії в конфіскації льодового палацу "Хартвалл".

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