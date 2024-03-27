У Гельсінкі почнуть конфіскацію льодового палацу, яким володіють олігархи РФ, - ЗМІ

На початку жовтня повідомлялося, що Фінляндія шукає способи взяти під свій контроль льодовий палац "Хартвалл", який закрито через санкції проти її російських власників-мільярдерів.

Уже за місяць стало відомо, Фінляндія прискорить процедуру конфіскації льодового палацу "Хартвалл".

А потім міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що нові санкції ЄС проти РФ мають допомогти Фінляндії в конфіскації льодового палацу "Хартвалл".

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