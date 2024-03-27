В Хельсинки начнут конфискацию ледового дворца, которым владеют олигархи РФ, - СМИ

На завтрашнем заседании будет рассмотрен процесс добровольной продажи зала российскими акционерами. Процесс добровольной продажи предшествует началу процесса экспроприации.

До конца марта местные власти ждали официального подтверждения добровольных торгов, но до сих пор не получили его.

Сейчас 45% акций арены принадлежат структурам российских олигархов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Власти города не заинтересованы в постоянном владении залом. Их целью является дальнейшая продажа арены финским владельцам.

Разговоры о конфискации ледового дворца ведутся давно