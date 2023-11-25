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Фінляндія прискорить процедуру конфіскації арени "Гельсінкі" у російських олігархів

Субота 25 листопада 2023 06:50
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Фінляндія прискорить процедуру конфіскації арени "Гельсінкі" у російських олігархів Фото: Фінляндія прискорить процедуру конфіскації хокейної арени "Гельсінкі" (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія прискорить процедуру конфіскації хокейної арени "Гельсінкі", яка належить російським олігархам Геннадію Тимченку та Роману Ротенбергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.

У фінському уряді хочуть, щоб Тимченко та Ротенберг добровільно продали контрольний пакет акцій власності на арену "Гельсінкі", інакше розпочнуть процедуру конфіскації акцій. Олігархи їхнього оточення президента РФ Володимира Путіна володіють частиною арени через компанію Arena Events Oy.

Найімовірнішою датою початку націоналізації є січень–лютий 2024 року.

"Більше не буде жодних затримок. На користь усіх повернути арену до експлуатації тим чи іншим способом", - сказало джерело в МЗС Фінляндії.

За даними видання, хокейну арену закрито ще з кінця лютого 2022 року. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Гельсінкі втрачає понад 100 млн євро на рік через неможливість використання спортивного об'єкта. За оцінками столичної влади, готелі, ресторани та інші підприємства втрачають до 400 мільйонів євро на рік, поки "Гельсінкі-арена" простоює.

Зазначається, що вирішальне значення в активізації процедури конфіскації стане ухвалення країнами ЄС рішення про 12 пакет санкцій проти РФ. Процедура виключень для операцій, пов'язаних з активами підсанкціонованих осіб, закінчилася 31 травня. І якщо в нових санкціях ЄС її не продовжать, Гельсінкі не зможе оперативно конфіскувати арену в олігархів.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія шукає способи взяти під свій контроль найбільшу спортивну арену "Гельсінкі", яка закрита з минулого року через санкції проти її російських власників-мільярдерів.

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