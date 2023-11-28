Нові санкції ЄС можуть допомогти Фінляндії забрати у російських олігархів стадіон

Нові санкції ЄС проти РФ мають допомогти Фінляндії в конфіскації стадіону Helsinki Halli. Він належить російським олігархам.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV Uutiset .

Стадіон, що належить Росії, раніше відомий як Helsinki Halli, не використовували відтоді, як Росія почала агресивну війну проти України в лютому 2022 року.

Були випробувані різні способи використання залу, але поки безуспішно. У вересні компанія Ilta-Sanomat повідомила, що основні власники Геннадій Тимченко і Борис Ротенберг, які перебувають у списку санкцій ЄС, були б готові продати зал, проте термін звільнення від статті ЄС, що дозволяє продаж, закінчився в травні. Паралельно з продажем залу порушували питання про можливість його позбавлення права викупу.

Нові санкції мають допомогти виправити ситуацію

Видання пише, що полегшення ситуації очікується від підготовлюваного нового пакета санкцій ЄС. До нього додаються додаткові кошти для продажу або експропріації залу.

"Останній пакет санкцій готується, і Фінляндія бере активну участь у його підготовці. Важливо, щоб Helsinki Halli був доступним фінам відповідно до спільних інтересів, і ми сподіваємося на швидкий прогрес у цьому відношенні, і робота для досягнення цього ведеться", - сказала міністр.

Helsinki Halli

Велика багатофункціональна крита арена, розташована в Гельсінкі. Її назва походить від імені найбільшого спонсора - компанії з виробництва напоїв Hartwall, заснованої Віктором Хартваллем 1836 року.

Будівництво стадіону було прив'язали до чемпіонату світу з хокею 1997 року. Зведення розпочато 1994 року на замовлення підприємця Гаррі Гаркімо. Будівля має форму еліпса, що становить 153 метри завдовжки і 123 метри завширшки.

Конфіскація активів росіян у Фінляндії

Раніше повідомлялося, що Фінляндія шукає способи взяти під свій контроль найбільшу спортивну арену Helsinki Halli, яка закрита з минулого року через санкції проти її російських власників-мільярдерів.

Також нещодавно влада Фінляндії конфіскувала майно російського вченого і бізнесмена Бориса Альошина. Євросоюз цього літа ввів проти нього санкції.