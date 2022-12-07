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Гелікоптер NASA встановив рекорд у висоті під час польоту на Марсі: подробиці

Фото: гелікоптер NASA встановив рекорд у висоті під час польоту на Марсі (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) заявило про 35-й успішний політ марсіанського гвинтокрила Ingenuity. Цього ж разу апарат встановив рекорд щодо висоти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Як відзначають в NASA, гелікоптер, вагою в 1,8-кілограмів, під час останнього польоту над поверхнею Червоної планети, зміг піднятися на висоту у 14 метрів. Це, зі свого боку, стало його власним новим рекордом.

Попередній рекорд становив 12 метрів. Цієї планки гвинтокрил зміг досягти тричі під час місії на Марсі.

Також цікаве й те, що це був другий політ Ingenuity після встановлення великого оновлення, яке надало йому дві нові можливості:

  • уникнення небезпеки під час приземлення;
  • використання цифрових карт для навігації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA нещодавно показало як Україна виглядала з космосу під час тотального знеструмлення.

Тим часом телескоп James Webb зробив декілька унікальних фотографій, на яких показав стародавні і найвіддаленіші галактики, відомі на сьогодні.

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NASA