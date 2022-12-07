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Вертолет NASA установил рекорд в высоте во время полета на Марсе: подробности

Фото: вертолет NASA установил рекорд в высоте во время полета на Марсе (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о 35-м успешном полете марсианского вертолета Ingenuity. На этот раз аппарат установил рекорд по высоте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Как отмечают в NASA, вертолет, весом в 1,8-килограммов, во время последнего полета над поверхностью Красной планеты, смог подняться на высоту в 14 метров. Это со своей стороны стало его собственным новым рекордом.

Предыдущий рекорд составлял 12 метров. Этой планки вертолет смог достичь трижды во время миссии на Марсе.

Также интересно и то, что это был второй полет Ingenuity после установки обновления, которое предоставило ему две новые возможности:

  • избегание опасности во время приземления;
  • использование цифровых карт для навигации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA недавно показало, как Украина выглядела из космоса во время тотального обесточивания.

Тем временем телескоп James Webb сделал несколько уникальных фотографий, на которых показал древние и самые отдаленные галактики, известные на сегодняшний день.

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NASA