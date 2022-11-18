Телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики: NASA показала фотографії
Космічний телескоп James Webb зробив ще декілька унікальних фотографій. Цього ж разу продемонстрував стародавні і найвіддаленіші галактики, відомі на сьогодні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Зазначається, що одна з галактик утворилась через 350 млн років після Великого вибуху. Інша ж - через 450. Обидві розташовані у скупченні Пандора або Abell 2744.
Вчені планують додатково дослідити галактики в інфрачервоному діапазоні, щоб підтвердити знахідку.
"Від цих спостережень просто голова розривається. Це абсолютно нова глава в астрономії. Це як археологічні розкопки, і раптом ви знаходите загублене місто або щось, про що ви не знали. Це просто приголомшує", - відзначила одна з вчених.
Фото: телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики (twitter.com/NASAWebb)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що телескоп нещодавно також зробив унікальні фотографії Нептуна. Нові кадри, є найчіткішими знімками планети-гіганта за останні 30 років.
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