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Телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики: NASA показала фотографії

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П'ятниця 18 листопада 2022 15:01
Телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики: NASA показала фотографії Фото: телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп James Webb зробив ще декілька унікальних фотографій. Цього ж разу продемонстрував стародавні і найвіддаленіші галактики, відомі на сьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що одна з галактик утворилась через 350 млн років після Великого вибуху. Інша ж - через 450. Обидві розташовані у скупченні Пандора або Abell 2744.

Вчені планують додатково дослідити галактики в інфрачервоному діапазоні, щоб підтвердити знахідку.

"Від цих спостережень просто голова розривається. Це абсолютно нова глава в астрономії. Це як археологічні розкопки, і раптом ви знаходите загублене місто або щось, про що ви не знали. Це просто приголомшує", - відзначила одна з вчених.

Телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики: NASA показала фотографії

Фото: телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики (twitter.com/NASAWebb)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що телескоп нещодавно також зробив унікальні фотографії Нептуна. Нові кадри, є найчіткішими знімками планети-гіганта за останні 30 років.

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