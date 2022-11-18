Телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики: NASA показала фотографії

Космічний телескоп James Webb зробив ще декілька унікальних фотографій. Цього ж разу продемонстрував стародавні і найвіддаленіші галактики, відомі на сьогодні.

Зазначається, що одна з галактик утворилась через 350 млн років після Великого вибуху. Інша ж - через 450. Обидві розташовані у скупченні Пандора або Abell 2744.

Вчені планують додатково дослідити галактики в інфрачервоному діапазоні, щоб підтвердити знахідку.

"Від цих спостережень просто голова розривається. Це абсолютно нова глава в астрономії. Це як археологічні розкопки, і раптом ви знаходите загублене місто або щось, про що ви не знали. Це просто приголомшує", - відзначила одна з вчених.

Фото: телескоп James Webb виявив дві найстаріші галактики (twitter.com/NASAWebb)