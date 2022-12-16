Гелікоптер NASA під час польоту зробив нову фотографію поверхні Марсу

Зазначається, що під час польоту Ingenuity протримався у повітрі 60,5 секунди.

Також згідно з даними пресслужби, в ході польоту, гелікоптер NASA пролетів 110 метрів при максимальній висоті польоту - 10 метрів.

Як й минулого разу, гвинтокрил здійснив посадку у тому ж самому місці, що й раніше - на аеродром Х.

Ба більше, під час польоту він також зробив нову чорно-білу світлину поверхні Марсу.

Фото: гелікоптер NASA під час нового польоту зробив нову фотографію поверхні Марсу (twitter.com/NASAJPL)