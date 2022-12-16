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Вертолет NASA во время полета сделал новую фотографию поверхности Марса

Фото: вертолет NASA во время нового полета совершил новую фотографию поверхности Марса (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о 36-м успешном полете вертолета Ingenuity и поделилось новой фотографией поверхности Марса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.

Во время полета Ingenuity продержался в воздухе 60,5 секунды.

Также согласно данным пресс-службы, в ходе полета, вертолет NASA пролетел 110 метров при максимальной высоте полета - 10 метров.

Как и в прошлый раз, вертолет совершил посадку в том же месте, что и раньше - на аэродром Х.

Более того, во время полета он также сделал новую черно-белую фотографию поверхности Марса.

Фото: вертолет NASA во время нового полета совершил новую фотографию поверхности Марса (twitter.com/NASAJPL)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что космический телескоп Hubble недавно изобразил звездное скопление NGC 6530 , находящееся в созвездии Стрельца. Еще раньше аппарат продемонстрировал галактическое столкновение в созвездии "Эридан", которое получило название Arp-Madore 417-391.

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NASA