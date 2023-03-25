Гелікоптер і 720 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3580 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,

артилерійських систем - 2623 (+7) од,

РСЗВ - 520 (+9) од,

засоби ППО - 276 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,

спеціальна техніка - 279 (+2).

Додамо, що за минулу добу підрозділи українських ракетних військ і артилерії, своєю чергою уразили два пункти управління військ РФ, 4 райони зосередження противника.

Нагадаємо, як підрахували аналітики ISW, за час вторгнення елітну бригаду морської піхоти РФ знищували та відновлювали 8 разів.

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