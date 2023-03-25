Гелікоптер і 720 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та 11 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:
Додамо, що за минулу добу підрозділи українських ракетних військ і артилерії, своєю чергою уразили два пункти управління військ РФ, 4 райони зосередження противника.
Нагадаємо, як підрахували аналітики ISW, за час вторгнення елітну бригаду морської піхоти РФ знищували та відновлювали 8 разів.
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