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За час вторгнення елітну бригаду морської піхоти РФ знищували та відновлювали 8 разів, - ISW

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Субота 25 березня 2023 06:46
За час вторгнення елітну бригаду морської піхоти РФ знищували та відновлювали 8 разів, - ISW Фото: За час вторгнення 155-ту бригаду морської піхоти РФ знищували та відновлювали 8 разів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Попри значні втрати у живій силі та техніці, зокрема серед елітних підрозділів РФ, окупанти не полишають спроб захопити місто Вугледар Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Нинішня російська тактика, яка включає початковий лобовий штурм з наступними атаками на укріплені українські фланги, призводить до великих втрат. Та не дає успіху через складний рельєф місцевості, відсутність бойової могутності й нездатність напасти зненацька", - зазначають аналітики.

У звіті ISW навели дані, згідно з якими, 155-ту бригаду морської піхоти РФ, що вважалась "елітною", з початку вторгнення було знищено та відновлено цілих 8 разів.

Нагадаємо, у лютому українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти РФ.

Тоді аналітики вказували, що провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий масштабний наступ.

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