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Вертолет и 720 окупантов: Генштаб назвал новые потери России

Фото: Россия потеряла в войне за сутки 720 военных и вертолет (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 720 оккупантов. Также был уничтожен вражеский вертолет и 11 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 169890 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3580 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6932 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2623 (+7) ед,
  • РСЗО - 520 (+9) ед,
  • средства ПВО - 276 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2214 (+6),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5483 (+19) ед,
  • специальная техника - 279 (+2).

Добавим, что за минувшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили два пункта управления войск РФ, 4 района сосредоточения противника.

Напомним, как подсчитали аналитики ISW, за время вторжения элитную бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз.

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