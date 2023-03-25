Вертолет и 720 окупантов: Генштаб назвал новые потери России

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 720 оккупантов. Также был уничтожен вражеский вертолет и 11 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составили:
Добавим, что за минувшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили два пункта управления войск РФ, 4 района сосредоточения противника.
Напомним, как подсчитали аналитики ISW, за время вторжения элитную бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз.
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