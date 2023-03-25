Вертолет и 720 окупантов: Генштаб назвал новые потери России

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 169890 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3580 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6932 (+11) ед,

артиллерийских систем - 2623 (+7) ед,

РСЗО - 520 (+9) ед,

средства ПВО - 276 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 291 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2214 (+6),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5483 (+19) ед,

специальная техника - 279 (+2).

Добавим, что за минувшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили два пункта управления войск РФ, 4 района сосредоточения противника.

Напомним, как подсчитали аналитики ISW, за время вторжения элитную бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз.

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