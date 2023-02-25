Гелікоптер, 12 танків та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: втрати російських військ складають вже близько військових 147 470 убитими (GettyImages)

Українські захисники за минулу добу знищили ще 650 окупантів. Також російські війська втратили ще один гелікоптер, 12 танків та 9 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.