Гелікоптер, 12 танків та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: втрати російських військ складають вже близько військових 147 470 убитими (GettyImages)
Українські захисники за минулу добу знищили ще 650 окупантів. Також російські війська втратили ще один гелікоптер, 12 танків та 9 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 3375 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 6609 (+9) од,
- артилерійських систем - 2373 (+10) од,
- РСЗВ - 475 (+1) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 288 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2035 (+2),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5235 (+11) од,
- спеціальна техніка - 230 (+1).
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили понад півсотні окупантів біля Кремінної під час спроби ворожого наступу.
Також ми писали, що українські військові знищили ворожу пускову установку ЗРК С-300 у Херсонській області.
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