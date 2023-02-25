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Вертолет, 12 танков и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

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Киев, Суббота 25 февраля 2023 08:09
Вертолет, 12 танков и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян Фото: потери российских войск составляют уже около военных 147 470 убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 650 оккупантов. Также российские войска потеряли еще один вертолет, 12 танков и 9 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 147470 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 3375 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2373 (+10) ед,
  • РСЗО - 475 (+1) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,
  • специальная техника - 230 (+1).

Напомним, недавно ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов возле Кременной при попытке вражеского наступления.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300 в Херсонской области.

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