Вертолет, 12 танков и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Фото: потери российских войск составляют уже около военных 147 470 убитыми (GettyImages)

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 650 оккупантов. Также российские войска потеряли еще один вертолет, 12 танков и 9 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.