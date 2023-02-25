Вертолет, 12 танков и 650 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: потери российских войск составляют уже около военных 147 470 убитыми (GettyImages)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 650 оккупантов. Также российские войска потеряли еще один вертолет, 12 танков и 9 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 147470 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3375 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2373 (+10) ед,
- РСЗО - 475 (+1) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,
- специальная техника - 230 (+1).
Напомним, недавно ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов возле Кременной при попытке вражеского наступления.
Также мы писали, что украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300 в Херсонской области.
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