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Гегсет висловився щодо термінів морської блокади Ірану

21:43 13.08.2026 Чт
2 хв
США мають намір продовжити економічний тиск на Іран
aimg Олена Бджола
Гегсет висловився щодо термінів морської блокади Ірану Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
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Американські військові мають достатньо ресурсів, щоб підтримувати морську блокаду Ірану на невизначений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Піта Гегсета, передає Reuters.

США продовжать морську блокаду Ірану

Гегсет також зазначив, що кораблі США можуть ротуватися в регіоні та за його межами за потреби.

Він виступив у Панамі після звернення до екіпажу на борту ракетного есмінця USS Gridley, який раніше був розгорнутий на Близькому Сході.

Коментарі Хегсета свідчать про те, що він радить президенту США Дональду Трампу продовження економічного тиску на Іран стільки, скільки потрібно, пише видання.

Ці заходи повинні допомогти переговорам щодо припинення конфлікту, які зазнали невдачі.

Трамп про Ормуз

Трамп заявив 12 серпня, що США контролюють Ормузьку протоку.

"США мають повний контроль над Ормузькою протокою. Я думаю, ми її збережемо! Нашу морську блокаду всі називають "сталевою стіною", і Іран нічого не може з цим вдіяти", – написав він у Truth Social.

Як починалася блокада

США перенаправили понад 55 комерційних суден, які намагалися прорвати блокаду. Зокрема, вивели з ладу три кораблі та висадилися на два.

Раніше цього тижня гелікоптер MH-60 ВМС США випустив дві ракети Hellfire у машинне відділення судна під прапором Панами. Корабель проігнорував попередження військових.

Іран завдає ударів у відповідь ракетами та дронами по союзниках Вашингтона в регіоні. Також він атакує комерційні судна, що проходять протокою без його дозволу.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп заявив: США тотально контролюють Ормузьку протоку. Іран відповідає, що тільки вони управляють ключовим водним шляхом.

Крім того, Іран заявив, що угода з Оманом про контроль над Ормузькою протокою вже близька до завершення.

Ще стало відомо, що війна США проти Ірану вже обійшлася американському бюджету в кілька десятків мільярдів доларів. Під час бойових дій загинули 18 військовослужбовців США, а сотні отримали поранення.

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