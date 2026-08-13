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Хегсет высказался по поводу сроков морской блокады Ирана

21:43 13.08.2026 Чт
2 мин
США намерены продолжить экономическое давление на Иран
aimg Елена Бджола
Хегсет высказался по поводу сроков морской блокады Ирана Фото: министр обороны США Пит Хегсет (Getty Images)
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Американские военные имеют достаточно ресурсов, чтобы поддерживать морскую блокаду Ирана на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Хегсета, сообщает Reuters.

США продолжат морскую блокаду Ирана

Хегсет также отметил, что корабли США могут ротироваться в регионе и за его пределами при необходимости.

Он выступил в Панаме после обращения к экипажу на борту ракетного эсминца USS Gridley, ранее развернутого на Ближнем Востоке.

Комментарии Хегсета свидетельствуют о том, что он советует президенту США Дональду Трампу продолжить экономическое давление на Иран столько, сколько нужно, пишет издание.

Эти меры должны помочь переговорам о прекращении конфликта, которые потерпевли неудачу.

Трамп об Ормузе

Трамп заявил 12 августа, что США контролируют Ормузский пролив.

"США имеют полный контроль над Ормузским проливом. Я думаю, мы его сохраним! Нашу морскую блокаду все называют "стальной стеной", и Иран ничего не может с этим поделать", - написал он в Truth Social.

Как начиналась блокада

США перенаправили более 55 коммерческих суден, пытавшихся прорвать блокаду. В частности, вывели из строя три корабля и высадились на два.

Ранее на этой неделе вертолет MH-60 ВМС США выпустил две ракеты Hellfire в машинное отделение судна под флагом Панамы. Корабль проигнорировал предупреждение военных.

Иран наносит ответные удары ракетами и дронами по союзникам Вашингтона в регионе. Также он атакует коммерческие суда, проходящие по проливу без его разрешения.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил: США тотально контролируют Ормузский пролив. Иран отвечает, что только они управляют ключевым водным путём.

Кроме того, Иран заявил, что соглашение с Оманом о контроле над Ормузским проливом уже близко к завершению.

Еще стало известно, что война США против Ирана уже обошлась американскому бюджету в несколько десятков миллиардов долларов. В ходе боевых действий погибли 18 военнослужащих США, а сотни получили ранения.

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