Хегсет высказался по поводу сроков морской блокады Ирана
Американские военные имеют достаточно ресурсов, чтобы поддерживать морскую блокаду Ирана на неопределенный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Хегсета, сообщает Reuters.
США продолжат морскую блокаду Ирана
Хегсет также отметил, что корабли США могут ротироваться в регионе и за его пределами при необходимости.
Он выступил в Панаме после обращения к экипажу на борту ракетного эсминца USS Gridley, ранее развернутого на Ближнем Востоке.
Комментарии Хегсета свидетельствуют о том, что он советует президенту США Дональду Трампу продолжить экономическое давление на Иран столько, сколько нужно, пишет издание.
Эти меры должны помочь переговорам о прекращении конфликта, которые потерпевли неудачу.
Трамп об Ормузе
Трамп заявил 12 августа, что США контролируют Ормузский пролив.
"США имеют полный контроль над Ормузским проливом. Я думаю, мы его сохраним! Нашу морскую блокаду все называют "стальной стеной", и Иран ничего не может с этим поделать", - написал он в Truth Social.
Как начиналась блокада
США перенаправили более 55 коммерческих суден, пытавшихся прорвать блокаду. В частности, вывели из строя три корабля и высадились на два.
Ранее на этой неделе вертолет MH-60 ВМС США выпустил две ракеты Hellfire в машинное отделение судна под флагом Панамы. Корабль проигнорировал предупреждение военных.
Иран наносит ответные удары ракетами и дронами по союзникам Вашингтона в регионе. Также он атакует коммерческие суда, проходящие по проливу без его разрешения.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил: США тотально контролируют Ормузский пролив. Иран отвечает, что только они управляют ключевым водным путём.
Кроме того, Иран заявил, что соглашение с Оманом о контроле над Ормузским проливом уже близко к завершению.
Еще стало известно, что война США против Ирана уже обошлась американскому бюджету в несколько десятков миллиардов долларов. В ходе боевых действий погибли 18 военнослужащих США, а сотни получили ранения.