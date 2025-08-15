UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Гегсет вирушив на Аляску, де Трамп зустрінеться з Путіним

Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску. Там сьогодні відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Міністр вирушає на спільну базу Елмендорф-Річардсон, Аляска", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Саме на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі відбудеться саміт лідерів США і Росії.

Також, згідно з даними Пентагону, на базу вирушив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Склади делегацій США і РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до американської делегації, яка братиме участь у переговорах із Росією на Алясці, увійшли:

  • державний секретар США Марко Рубіо;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • міністр торгівлі Говард Лутнік;
  • спецпредставник президента США Стів Віткофф;
  • прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Гегсета в цьому списку не було.

Примітно, що в російську делегацію, серед іншого, увійшов міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Очікується, що переговори розпочнуться близько 22:00 за київським часом. Трамп уже вилетів на Аляску.

Володимир ПутінПентагонДональд ТрампАляскаМирні переговориПіт ГегсетЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні