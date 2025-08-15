Гегсет вирушив на Аляску, де Трамп зустрінеться з Путіним

"Міністр вирушає на спільну базу Елмендорф-Річардсон, Аляска", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Саме на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі відбудеться саміт лідерів США і Росії.

Також, згідно з даними Пентагону, на базу вирушив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Склади делегацій США і РФ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до американської делегації, яка братиме участь у переговорах із Росією на Алясці, увійшли:

державний секретар США Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

спецпредставник президента США Стів Віткофф;

прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Гегсета в цьому списку не було.

Примітно, що в російську делегацію, серед іншого, увійшов міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.