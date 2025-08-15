Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным

"Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска", - сказано в сообщении Пентагона.

Именно на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоится саммит лидеров США и России.

Также, согласно данным Пентагона, на базу отправился председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Составы делегаций США и РФ

Напомним, ранее стало известно, что в американскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией на Аляске, вошли:

государственный секретарь США Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Хегсета в этом списке не было.

Примечательно, что в российскую делегацию, среди прочего, вошел министр обороны РФ Андрей Белоусов.