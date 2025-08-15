RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным

Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Пит Хегсет вылетел на Аляску. Там сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска", - сказано в сообщении Пентагона. 

Именно на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоится саммит лидеров США и России. 

Также, согласно данным Пентагона, на базу отправился председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. 

Составы делегаций США и РФ

Напомним, ранее стало известно, что в американскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией на Аляске, вошли:

  • государственный секретарь США Марко Рубио; 
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лутник;
  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Хегсета в этом списке не было. 

Примечательно, что в российскую делегацию, среди прочего, вошел министр обороны РФ Андрей Белоусов. 

Ожидается, что переговоры начнутся около 22:00 по киевскому времени. Трамп уже вылетел на Аляску.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинПентагонДональд ТрампАляскаМирные переговорыПит ХегсетВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине