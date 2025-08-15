Хегсет отправился на Аляску, где Трамп встретится с Путиным

Глава Пентагона Пит Хегсет вылетел на Аляску. Там сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
"Министр отправляется на совместную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска", - сказано в сообщении Пентагона.
Именно на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоится саммит лидеров США и России.
Также, согласно данным Пентагона, на базу отправился председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
Напомним, ранее стало известно, что в американскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах с Россией на Аляске, вошли:
Хегсета в этом списке не было.
Примечательно, что в российскую делегацию, среди прочего, вошел министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Ожидается, что переговоры начнутся около 22:00 по киевскому времени. Трамп уже вылетел на Аляску.