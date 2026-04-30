Гегсет спробував виправдатись, чому США "відвертаються" від України

США хочуть, щоб Європа почала фінансувати війну в Україні, оскільки загроза набагато ближча до них. Крім того, європейські країни є "багатими" і мають сукупний ВВП у 20 трлн доларів.
Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет під час слухань у Палаті представників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста Аарона Рупара.
Главу Пентагону прямо запитали про те, чому Сполучені Штати покидають Україну.
"Це багаті країни з сукупним ВВП у 20 трлн доларів проти економіки в 2 трлн доларів. Європа може взяти на себе відповідальність, Європа може фінансувати це, і вони це роблять через нашу ініціативу PEARL та через наше європейське командування", - зазначив він.
За словами Гегсета, "американський народ хоче бачити", щоб інші країни взяли на себе відповідальність і фінансували війну в Україні.
"Якщо це настільки важливо для Європи, і я розумію, чому це так, з огляду на вторгнення Росії та мужність українців, то європейські країни повинні за це платити", - наголосив міністр війни США.
У відповідь на його слова сенатор Ангус Кінг запитав Гегсета, чи має той на увазі, що США "не мають жодного інтересу в тому, що відбувається в Україні" і що "це стосується лише європейців".
"Я кажу, що загроза набагато ближча до багатих і спроможних країн Європи, і вони повинні взяти на себе ініціативу та очолити цю справу", - відповів глава Пентагону.
Нагадаємо, Гегсет заявив про розблокування пакета військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Кошти були вивільнені після тривалого тиску з боку американських законодавців.
Зазначимо, до виступу міністра війни США з підтвердженням виділення грошей сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявив, що Міністерство оборони країни затримує надання Україні військової допомоги.