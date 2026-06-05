Гегсет наказав залишити в армії США лише 31 визнане віросповідання

Пентагон пішов на радикальне скорочення через те, що попередня система виявилася надто громіздкою. Військовий міністр Піт Гегсет назвав її непридатною для реального використання. Раніше капелани мали справу з величезною кількістю релігійних кодексів, а тепер бюрократичні процеси стануть простішими.

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У службовій записці заступника міністра оборони Ентоні Тати зазначається, що такий крок покращить роботу Департаменту праці. Це дозволить ефективніше надавати релігійну підтримку.

"Новий список надасть капеланам чітку та легкодоступну інформацію, яка дозволить їм краще передбачати потреби військовослужбовців у релігійній підтримці та проводити релігійні заходи підтримки, що відповідають особистій вірі та практикам військовослужбовців", - зазначив Ентоні Тата.

Хто потрапив до оновленого списку

Армія США залишила у переліку основні світові релігії та найбільші конфесії. Більшість солдатів уже давно асоціюють себе саме з цими групами. Нова система відображає реальні потреби особового складу.

До списку 31 визнаної релігії увійшли:

християнські групи (католики, баптисти, лютерани, методисти);

іслам;

юдаїзм;

буддизм та індуїзм;

сикхи;

агностики.

За словами Гегсета, стара система розрослася штучно. Багато кодів роками залишалися пустими й ніхто з військових просто не вказував їх як свою віру. Міністр війни підкреслив, що переважна більшість бійців використовують лише шість основних релігійних кодів.

Нові правила для капеланів: віра понад звання

Зміни торкнулися не лише статистики, а й зовнішнього вигляду духовенства. Пентагон наказав чинним капеланам змінити знаки розрізнення. Тепер релігійні символи стануть пріоритетними.

Військові капелани мають замінити знаки своїх звань на знаки своєї релігійної приналежності. Гегсет пояснив це ідеологічно: духовна місія для капелана має бути на першому місці.

"Капелан - це, перш за все, капелан, а вже потім офіцер. Ця зміна є візуальним відображенням цього факту", - наголосив очільник відомства.