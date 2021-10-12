"Где тот финиш?". Когда Украина станет членом Евросоюза: ответ Зеленского и лидеров ЕС
Участники саммита Украина-ЕС - президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - рассказали, что нужно стране для вступления в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления участников в ходе общения со СМИ.
В частности, Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета и спросил у него "где тот финиш на этом пути и есть ли он?". Зеленский отметил прогресс в отношениях с Евросоюзом и передал слово Мишелю.
"Мы обсудили сближение Украины и ЕС. Аргументы очень солидные, прочно высказанные. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", - отметил Мишель.
В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен озвучила три направления работы.
"Тот факт, что Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты для нас очень важно. Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - отметила она.
Напомним, летом 2021 года Зеленский предложил Европейскому совету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС.