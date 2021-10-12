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"Где тот финиш?". Когда Украина станет членом Евросоюза: ответ Зеленского и лидеров ЕС

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 12:58
"Где тот финиш?". Когда Украина станет членом Евросоюза: ответ Зеленского и лидеров ЕС Фото: Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Участники саммита Украина-ЕС - президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - рассказали, что нужно стране для вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления участников в ходе общения со СМИ.

В частности, Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета и спросил у него "где тот финиш на этом пути и есть ли он?". Зеленский отметил прогресс в отношениях с Евросоюзом и передал слово Мишелю.

"Мы обсудили сближение Украины и ЕС. Аргументы очень солидные, прочно высказанные. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", - отметил Мишель.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен озвучила три направления работы.

"Тот факт, что Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты для нас очень важно. Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - отметила она.

Напомним, летом 2021 года Зеленский предложил Европейскому совету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС.

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Владимир Зеленский Евросоюз Шарль Мишель
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